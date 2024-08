Più di mille treni soppressi al mese dall’inizio dell’anno, senza considerare ritardi, bagni fuori uso e una circolazione d’estate a singhiozzo. E’ il quotidiano “La Repubblica” a fare il resoconto (parziale) dell’anno in corso per Trenord sulla base di quanto è stato analizzato nella sezione del sito di Trenord alla voce “ indennizzi e rimborsi. Tabelle alla mano, le performance peggiori in Lombardia si hanno anche su due linee che coinvolgono il nostro territorio, ovvero la Cremona- Treviglio e la Brescia- Piadena- Parma.

Qualche numero dei convogli cancellati su tutte le 42 linee di Trenord: a gennaio gli stop sono stati 986, a febbraio 846, a marzo 1.334, 2.221 ad aprile e a maggio 1.406. Trenord calcola anche i ritardi: 3.143 treni che non sono arrivati in orario a gennaio, 2.560 a febbraio, 2.497 a marzo, 2.919 ad aprile, 3.651 a maggio. E il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha deciso l’apertura di un tavolo sui problemi dei trasporti.

