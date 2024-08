Una vera e propria voragine si è aperta nell’asfalto in via San Rocco, dove il manto stradale ha improvvisamente ceduto. Una situazione che si è creata, secondo quanto riscontrato, a causa di un problema alla fognatura. A questo proposito sono immediatamente intervenuti i tecnici di Padania Acque, che hanno messo in campo un intervento di riparazione del tratto fognario all’altezza del civico 74 e 76.

Per consentire i lavori è stata chiusa al traffico veicolare soltanto l’area interessata dal cantiere che, salvo imprevisti, si concluderà nell’arco di un mese.

