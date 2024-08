Proseguono gli incontri con i Comitati di Quartieri promossi dalla vice sindaco con delega ai Quartieri Francesca Romagnoli. Giovedì pomeriggio, nella sede del Comitato di Quartiere 3, in via Abbadia, si è tenuto un incontro con i componenti del Comitato di Quartiere 3 (Cavatigozzi – Picenengo – San Predengo) presieduto da Giovanna Bonetti.

Durante l’incontro presidente e consiglieri hanno illustrato alcune criticità che riguardano soprattutto l’estensione del quartiere, dove sono presenti un gran numero di insediamenti industriali. Le preoccupazioni principali evidenziate sono legate alla sicurezza stradale e all’inquinamento. L’impatto del traffico, anche pesante, che transita in via Milano e nelle altre strade che portano alla zona degli insediamenti industriali è notevole e la richiesta avanzata è di alleggerire il passaggio dei mezzi.

Nell’incontro si è parlato anche di piste ciclabili, di sistemazione del verde e di rifiuti, nonché del Piano di Protezione Civile, rispetto al quale il Comitato ha chiesto di fissare una data per l’esercitazione che vedrà coinvolta la popolazione del quartiere.

“In generale la richiesta mi sembra quella di una maggiore attenzione su alcuni aspetti legati al benessere dei cittadini. Quasi tutti i temi trattati sono già noti e su alcuni l’Amministrazione è già impegnata nel trovare una soluzione adeguata”. dichiara la vice sindaco.

Nel corso dell’incontro si è parlato non solo di reclami e criticità, ma anche di azioni con ricadute positive sul quartiere, di cittadinanza attiva, oltre che la possibilità di attivare un tavolo di confronto con le realtà associative e istituzionali, ma anche con le imprese che hanno sede oppure che propongono servizi/attività nella zone.

Al termine della riunione si è concordato di effettuare, in una data da concordare, un sopralluogo in alcune delle zone indicate per verificare, anche alla presenza degli altri Assessori competenti, le situazioni segnalate durante l’incontro.

© Riproduzione riservata