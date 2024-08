Si svolgerà nel pomeriggio di sabato 7 settembre nella Cattedrale di Cremona il rito di immissione tra i membri del Capitolo dei nuovi canonici mons. Adelio Buccellé e mons. Antonio Censori. L’accoglienza avverrà, in forma pubblica, nella navata centrale del Duomo alle 17.30 davanti al presidente del Capitolo, mons. Antonio Trabucchi, e agli altri canonici.

Dopo la lettura della nomina vescovile e la vestizione, i nuovi canonici reciteranno la Professione di fede prestando giuramento di fedeltà allo statuto e al regolamento del Capitolo. Seguirà alle 18 la celebrazione eucaristica.

Mons. Adelio Buccellé, già mansionario del Capitolo della Cattedrale, e mons. Antonio Censori, che dal 2014 era parroco delle parrocchie di Viadana, sono stati nominati canonici lo scorso giugno dal vescovo Antonio Napolioni che ha anche conferito il titolo di canonici onorari a mons. Mario Barbieri, mons. Giuseppe Soldi e mons. Marino Reduzzi, dopo gli anni di servizio come membri effettivi del Capitolo.

Il Capitolo della Cattedrale, denominato ufficialmente “Capitolo dei Canonici della Beata Vergine Assunta nella Chiesa Cattedrale di Cremona”, è il più antico e illustre collegio della città. La sua esistenza è attestata dallo storico Giuseppe Bresciani già nell’VIII secolo. I canonici, che oggi hanno conservato il titolo di monsignore e con la facoltà di indossare la mozzetta violacea, hanno sempre esercitato un rilevante ruolo nel governo della diocesi, con in passato anche la facoltà di elezione dei vescovi.

Attuale composizione del Capitolo:

mons. Pietro Bonometti (2018)

mons. Felice Bosio (2014)

mons. Adelio Buccellè (2024)

mons. Antonio Censori (2024)

mons. Attilio Cibolini (2015)

mons. Primo Margini (2016)

mons. Luigi Nozza (2023)

mons. Giuseppe Perotti (1996)

mons. Carlo Rodolfi (2021)

mons. Libero Salini (2018), penitenziere

mons. Antonio Trabucchi (2015), presidente

mons. Ruggero Zucchelli (2006)

Canonici onorari:

mons. Mario Barbieri

mons. Marino Reduzzi

mons. Giuseppe Soldi

Mansionario del Capitolo:

don Franz Tabaglio

Profilo biografico dei nuovi canonici

Monsignor Adelio Buccellè, classe 1954, originario di Grumello Cremonese, è stato ordinato sacerdote il 19 giugno 1982. Laureato in Ingegneria, ha iniziato il proprio ministero come vicario a Sesto Cremonese. Nel 1988 è diventato parroco di Castelvisconti. Negli stessi anni è stato docente in Seminario (1993-1995). Nel 2000 è stato trasferito a Vailate come parroco. Nel 2013 ha assunto l’incarico di parroco in solido e moderatore dell’unità pastorale di Isola Dovarese, Pessina Cremonese, Stilo de’ Mariani e Villarocca. Nel 2022 ha assunto l’incarico di confessore in Cattedrale, diventando nel 2023 anche mansionario del Capitolo, del quale ora diventa canonico effettivo.

Monsignor Antonio Censori, classe 1948, originario di Scandolara Ravara, è stato ordinato sacerdote il 22 giugno 1974. Ha iniziato il proprio ministero come vicario a Cingia de’ Botti (1974-1978) e successivamente ad Antegnate (1978-1985) e nella parrocchia Cristo Re (1985-2000), nel quartiere Po di Cremona, ricoprendo anche il ruolo di incaricato della Pastorale dei fieranti e dei circensi (1991-2000). Nel 2014 è stato nominato parroco delle parrocchie di Longardore, San Salvatore, Sospiro e Tidolo e tra il 2010 e il 2011 è stato anche amministratore parrocchiale di Derovere e Vidiceto. Nel 2014 il trasferimento a Viadana come parroco delle quattro parrocchie S. Maria Annunciata, S. Maria Assunta e S. Cristoforo, Ss. Martino e Nicola e S. Pietro apostolo e dal 2005 anche della parrocchia della frazione di Buzzoletto. Ora il vescovo l’ha scelto come nuovo canonico del Capitolo della Cattedrale, affidandogli anche l’incarico di cappellano dell’azienda speciale Cremona Solidale.

