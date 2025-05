Un evento formativo per non dimenticare Francesco Curati e, soprattutto, per dare voce al suo ultimo messaggio. Venerdì 9 maggio, dalle 14.30 alle 17.30, l’aula magna dell’IIS Torriani di Cremona ospiterà l’incontro Riconoscere il disagio e saperlo indirizzare, promosso dall’Asst di Cremona in collaborazione con l’istituto stesso, in memoria del giovane ex studente prematuramente scomparso nel gennaio 2025.

Il percorso nasce da una riflessione condivisa tra docenti e comunità scolastica dopo la scomparsa di Francesco, che con il suo gesto estremo ha sollevato un appello forte e lucido: la necessità di parlare con maggiore consapevolezza di salute mentale e di malessere tra i giovani.

“Le sue parole ci hanno toccato nel profondo. Il nostro dovere, come scuola, è accogliere questo stimolo con responsabilità e trasformarlo in un’occasione di formazione e ascolto” ha spiegato la dirigente scolastica Simona Piperno.

Durante il pomeriggio si alterneranno numerosi relatori per affrontare da più punti di vista il tema del disagio adolescenziale. Dopo i saluti iniziali della dirigente, la psicologa scolastica dott.ssa Gentili illustrerà il quadro emerso nell’istituto. Seguiranno l’intervento del dott. Roberto Poli sulle tendenze epidemiologiche attuali e quello di Vanna Poli e Patrizia Galli sull’etica della cura.

Spazio anche alla presentazione dei servizi territoriali: interverranno Gloria Bonaldi (Neuropsichiatria), Carmelo Greco (Centro Psicosociale), Leone Lisé (Ser.D. e Spazio A.Gio), Elena Maria Rossi (Consultorio Spazio Giovani) e Arianna Bellandi (Neuropsichiatria Infantile). A conclusione, sarà restituita l’analisi di un questionario sul disagio somministrato tra i docenti, con una discussione aperta.

L’incontro è rivolto in particolare al personale scolastico, ma si inserisce in un più ampio cammino educativo volto a sensibilizzare la comunità sul ruolo che ciascuno può giocare nel riconoscere e affrontare il disagio giovanile.

© Riproduzione riservata