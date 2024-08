Egregio Direttore,

Speriamo che l’arrivo dell’autunno porti consiglio alle minoranze che in queste settimane attaccano e pontificano su ogni cosa. E che dispensano ricette miracolose per risolvere tutti i problemi della città e della società, dalla sicurezza alla povertà.

Dimenticando sempre un dettaglio, ossia che al governo da due anni c’è una coalizione di centro- destra che è chiamata a dare risposte ai cittadini, senza tagliare i fondi agli Enti Locali perché questo si riflette direttamente su tagli ai servizi per i cittadini stessi.

E meno male che sotto al Torrazzo la Giunta ombra c’è. Come avremmo fatto altrimenti a salvare il pianeta? Senza la proposta di non far più giocare i bambini con i palloncini gonfiati con l’elio. E sanzionando i genitori ignari di quale gas è stato utilizzato per i palloncini.

Da parte nostra permane comunque la massima disponibilità al confronto, a partire dai prossimi consigli comunali che andranno da un lato a comporre le commissioni e dall’altro ad approvare le linee programmatiche di mandato. Linee che derivano dal programma elettorale che è stato premiato dagli elettori e che saranno il faro di riferimento per la maggioranza e per la Giunta.

Per continuare a lavorare per una città sempre più attrattiva, con massima attenzione allo sviluppo turistico, culturale e universitario come linee di sviluppo, con priorità alle tematiche ambientali e con cura delle fasce più fragili della popolazione, della sicurezza e della manutenzione e del decoro della città.

© Riproduzione riservata