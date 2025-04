Promuovere, informare e creare dibattito, con questi obiettivi all’Osteria del Fico di Cremona si è tenuto questa mattina il secondo incontro del neocostituito Comitato per i 5 SÌ ai Referendum del prossimo 8 e 9 giugno, promosso da una rete ampia e plurale di associazioni, organizzazioni, forze politiche ma anche da semplici cittadini.

“Questo è il primo incontro aperto alla cittadinanza – afferma Luigi Camurri dell’associazione radicale Fabiano Antoniani – ci siamo già incontrati la settimana scorsa tra di noi, abbiamo costituito il comitato con varie realtà aderenti che stanno crescendo di giorno in giorno. Siamo molto soddisfatti da questo punto di vista, abbiamo visto una risposta molto propositiva, molto attiva da parte di una serie di associazioni e partiti politici del territorio e quindi abbiamo una bella fiducia che nei prossimi mesi riusciremo a mettere in campo tutta una serie di iniziative veramente utili per riuscire a ottenere un buon risultato a questo referendum e soprattutto per approfondire una serie di tematiche presupposte e relative alla cittadinanza che è il vero tema su cui dobbiamo dibattere” .

Ha poi preso la parola Gianluca Monti, avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione e cittadinanza: “Il requisito referendario riguarda la riduzione del periodo di residenza legale in Italia per poter chiedere la cittadinanza, da 10 a 5 anni. Questo requisito è stato introdotto da una legge vecchia, anacronistica che, secondo noi, va cambiata. Il quesito è chiaro ma serve consapevolezza che questo è soltanto un primo passo verso, speriamo in futuro, l’abrogazione, la modifica e la riforma di una legge non più al passo con i tempi”.

Queste al momento le realtà aderenti al Comitato: Associazione Radicale Fabiano Antoniani; Partito Socialista Italiano Cremona; Sinistra Italiana Cremona; Italia Viva Cremona; Circolo Arcipelago Cremona; Movimento 5 Stelle Cremona; CGIL Cremona; Associazione Latinoamericana di Cremona; + Europa Cremona; Arcigay Cremona; Orizzonti Latini APS; Giovani Democratici Cremona; Rifondazione Comunista Cremona; Società Operaia di Mutuo Soccorso (SOMS).

