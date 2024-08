Frana nel casertano, due dispersi. Auto intrappolate nel fango

(Adnkronos) – Frana nel casertano a San Felice a Cancello nella frazione di Talanico per le forti piogge. Si cercano due dispersi. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno evacuato alcune abitazioni.

Dal tardo pomeriggio di ieri, nell’Avellinese, a causa delle piogge torrenziali, i carabinieri sono stati impegnati nel Mandamento baianese e sulla via Nazionale delle Puglie, in prossimità del casello autostradale, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati, creando disagi alla circolazione. Il casello è stato temporaneamente chiuso in entrata e uscita per consentire la rimozione di detriti.

Nel comune di Mugnano del Cardinale, un torrente è esondato, invadendo la statale 7 bis e provocando ulteriori problemi alla viabilità nei comuni di Sirignano e Baiano. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Avellino, la Protezione Civile e l’Anas per mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di ripristino delle arterie stradali sono attualmente in corso.

Nel comune di Mugnano del Cardinale, un torrente è esondato, invadendo la statale 7 bis e provocando ulteriori problemi alla viabilità nei comuni di Sirignano e Baiano. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Avellino, la Protezione Civile e l’Anas per mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di ripristino delle arterie stradali sono attualmente in corso.