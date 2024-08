In occasione della Giornata internazionale di sensibilizzazione sull’overdose, il Servizio per le Dipendenze dell’Asst Cremona e il servizio a bassa soglia Drop in, gestito dalla Cooperativa di Bessimo Onlus, in collaborazione con Cremona Soccorso, organizzano un evento informativo rivolto a utenti, operatori, famigliari e cittadini interessati. L’iniziativa si terrà venerdì 30 agosto, presso il Drop In (via Buoso Da Dovara,108) dalle ore 9.30 alle ore 12.

Durante l’evento verranno condivise informazioni teoriche sulla sintomatologia in caso di abuso e dimostrazioni pratiche sulle manovre salvavita – compreso l’accesso a strumenti farmacologici. Ogni forma di overdose, infatti, può essere evitata attraverso interventi tempestivi ed educativi.

L’incontro sarà condotto dal dottor Giulio Maria Porfiri (medico del Serd di Asst Cremona) e da un operatore qualificato dell’associazione Cremona Soccorso.

La Giornata di sensibilizzazione, che ricorre ogni anno il 31 agosto, “è la più grande campagna annuale al mondo per porre fine all’overdose, ricordare senza stigma coloro che sono morti e riconoscere il dolore dei familiari e degli amici rimasti indietro”: così si legge sul sito ufficiale dell’iniziativa www.overdoseday.com.

Promossa quest’anno con il tema Insieme possiamo, per evidenziare il potere della comunità quando siamo tutti uniti, l’iniziativa è, come sempre, un’occasione utile per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema ma anche sui rischi legati all’uso di sostanze e sull’importanza della prevenzione.

