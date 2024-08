Nelle scorse ore, il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Cremona, Marco Olzi, ha depositato una mozione con la quale si chiede alla Giunta di modificare, nella commissione competente, il “Regolamento viario e della qualità urbana”, in particolare, la sezione che disciplina l’occupazione del suolo pubblico.

“L’attuale regolamento consente l’occupazione permanente di suolo pubblico alle sole attività che si occupano di somministrazione di bevande e alimenti, negando di fatto la possibilità di usufruire di questa facoltà a tutte le altre. Questa differenza penso sia parecchio lontana rispetto alle attuali necessità commerciali della città, oltre al fatto che risulta assai limitativa” prosegue Olzi.

“Inoltre, se si considera il fatto che con il regolamento precedente già si consentiva a tutte le categorie di commercianti la possibilità di occupare suolo pubblico in maniera permanente, con il cambio di regolamento, si è creato il paradosso dove in caso di cambio di proprietà dell’attività, decade il permesso d’occupazione di suolo pubblico in virtù del novellato regolamento“.

Per questo il consigliere ha presentato la mozione, “con la quale si impegna la Giunta a modificare il regolamento nella commissione consiliare competente, non appena questa sarà costituita, affinché questa differenza venga superata, così da potere concedere indistintamente poi a tutte le attività commerciali questa possibilità.

Mi auguro che il testo presentato possa trovare il più ampio consenso in Consiglio, anche in considerazione del fatto che sia quanto mai fondamentale agevolare la vita delle attività commerciali presenti a Cremona tenuto conto dell’attuale periodo avverso dove purtroppo molte di esse cessano lasciando una serie di tristi vetrine vuote lungo tutta la città”.

LA MOZIONE

