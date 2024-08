La situazione è ormai al limite del sopportabile in Via Milano 3, dove da mesi, a fasi alterne, si accumulano rifiuti domestici sul marciapiede di fronte al portone che dà accesso al cortile di un grande condominio. Il caso è arcinoto agli abitanti della zona, al Comune, al Comitato di quartiere, ma finora nessuno è riuscito a trovare una soluzione. Come spiega una delle residenti, che vive nella parte interna del caseggiato, c’è un continuo cambio di inquilini nell’ala del palazzo che guarda su via Milano e questo non aiuta ad instaurare una qualche forma di collaborazione. Diverse volte qualche residente volonteroso rimuove i sacchi e pulisce, ma dopo qualche giorno la situazione si ripresenta identica a prima. Sacchi di tutti i tipi (nessuno con il tag che identifica l’utenza) contenenti rifiuti alla rinfusa, plastica insieme a vetro e altri materiali; bidoni in plastica perlopiù rotti, ma soprattutto a nuocere sotto la calura estiva, sono i sacchetti con gli scarti alimentari che richiamano insetti, vermi e topi, come afferma un’altra residente.

Quella delle immagini che mostriamo è la situazione di ieri, ma già questa mattina a tutto il resto si è aggiunto un carrello da supermercato e lo scenario varia di giorno in giorno, ma sempre con le stesse note dolenti.

“A peggiorare le cose – afferma ancora una residente – c’è anche il fatto che vedendo questo accumulo di immondizia, qualche passante a volte lascia giù pure il suo sacchetto. E così non è mai finita”.

All’interno dell’androne ci sono dei cartelli che spiegano le regole della differenziata e i giorni in cui esporre i sacchi, ma tutto resta lettera morta. E il problema ormai non è più semplicemente di decoro urbano ma sta diventando una questione di igiene pubblica.

