Commissariata la Lega cittadina di Cremona, dopo le dimissioni di Mirko Poli. Il nuovo Commissario è Diego Tarozzi. “Il Segretario uscente Mirko Poli ha dato le dimissioni nei primi giorni di agosto, quindi per linea di partito e di statuto si è dovuto ricorrere immediatamente ad un Commissario cittadino” spiega il diretto interessato. “Questo ruolo mi è stato dato dal segretario provinciale Simone Bossi per portare avanti la segreteria cittadina; da sempre, fino al nuovo Congresso da statuto la Lega, insieme al segretario decade anche il direttivo”.

Ora si va quindi verso il Congresso, che però verrà organizzato in seguito alle elezioni provinciali. “Ora ci dedichiamo alle elezioni provinciali, nel frattempo dovremo parlare con i militanti, ma anche con tutto il consiglio provinciale” continua Tarozzi. “Auspichiamo che il dialogo porterà, spero in pochi mesi, al nuovo congresso. La sezione è sana, operosa, lavorativa. La militanza è su tutto il territorio, quindi non si riscontrano particolari problemi. Fortunatamente il Segretario uscente ci ha lasciato un’ottima segreteria”.

Diego Tarozzi da sempre è nella Lega. “La mia prima tessera risale al 94. Da poco più di un anno ho un ruolo organizzativo a livello provinciale, e ringrazio ancora il Segretario provinciale Simone Bossi e per avermi dato la possibilità adesso di impegnarmi su Cremona”.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata