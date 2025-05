Venerdì 9 maggio 2025, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17, l’ASST di Cremona organizza un open day vaccinale presso la sede di via Dante 134, per la promozione delle vaccinazioni anti-zoster (Fuoco di Sant’Antonio) e anti-pneumococco, con lo scopo di contrastare le liste d’attesa.

L’accesso è libero e gratuito per tutti i cittadini nati tra il 1952 e il 1960.

Come spiega la dottoressa Antonella Laiolo, responsabile Vaccinazioni di Asst Cremona, lo pneumococco, spesso resistente anche ai più potenti antibiotici, è il principale germe co-infettante che si sovrappone alle infezioni respiratorie virali. Infatti, è stato rilevato nella metà dei casi di mortalità legata al covid.

La malattia invasiva da pneumococco si manifesta con polmonite, meningite e sepsi (infezione diffusa a tutto il corpo, spesso fatale). I soggetti più a rischio sono i bambini –per i quali è già prevista la vaccinazione durante l’infanzia–, gli over 65 e i pazienti con patologie croniche.

L’Herpes Zoster non è l’herpes labiale. L’herpes labiale è causato da un altro tipo di virus che prende il nome di Herpes Simpex. Il vaccino anti-Zoster NON è efficace nei confronti dell’herpes labiale. Per l’Herpes labiale non esiste il vaccino. L’Herpes Zoster, malattia recidiva, è più comune nei soggetti più anziani e nei pazienti con patologie croniche.

Si manifesta con eruzioni cutanee vescicolose, dolorose e persistenti e, nei soggetti fragili, può potare alla necessità di sospendere alcune terapie, se in corso. Il vaccino anti-Zoster di nuova generazione può essere somministrato anche alle persone con sistema immunitario depresso.

La vaccinazione anti-Zoster prevede due dosi, somministrate a distanza di due mesi. Sarà cura del personale sanitario che si occuperà dei vaccini durante l’open day fornire la data e l’orario del richiamo.

© Riproduzione riservata