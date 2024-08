Quest’anno la Festa delle Famiglie, promossa della Fondazione Opera Pia SS. Redentore Onlus di Castelverde, si terrà in due giornate distinte. Sabato 7 settembre, alle ore 16.00, presso l’anfiteatro del Redentore, nel bel mezzo del grande parco, si terrà la Santa Messa festiva presieduta dal vicario generale della diocesi di Cremona, don Massimo Calvi, affiancato dal presidente, don Claudio Rasoli. Il coro Le Voci del Morbasco di Casanova del Morbasco impreziosirà l’Eucaristia che sarà animata dagli ospiti. Seguirà, poco prima delle 17, un ricco aperitivo offerto dalla Fondazione, sotto alcuni gazebi montati per l’occasione sui prati.

Domenica 8, sempre alle ore 16.00 e sempre nell’anfiteatro, si terrà la seconda edizione del CantaRedentore, una sorta di concorso canoro aperto a ospiti, familiari, dipendenti, volontari, amici dell’Opera Pia con la supervisione artistica di Cristiano Fadini, noto cantante professionista di Casalbuttano, che già da diversi anni allieta, come volontario, tanti pomeriggi di musica sia per i nonni sia per gli utenti di Casa San Giuseppe. Durante l’esibizione sarà attivo il servizio bar a cura degli oratori dell’unità pastorale Madonna della Speranza e il carretto dei gelati di Gelatosità di Castelverde.

Durante la due-giorni, presso l’atrio di ingresso della Rsa, saranno allestite diverse mostre: Cosetta Frosi esporrà le sue fotografie dedicate a soggetti naturali ma anche a portoni e finestre, mentre il giovanissimo Luca Aradori, pittore castelverdese in erba, esporrà diversi suoi quadri. Sarà presente anche l’artista Gessica Boraso, sempre di Castelverde, che offrirà alla visione del pubblico alcune sue opere pittoriche.

“L’anno passato – sottolinea don Rasoli – la Festa delle Famiglie si era tenuta in un unico giorno, la seconda domenica di settembre, con il grande pranzo nel parco per gli ospiti e i loro familiari. Purtroppo quest’anno a causa del cantiere per l’efficientamento energetico e il sisma-bonus che occupa buona parte degli spazi esterni non sarà possibile mangiare fuori, quindi, abbiamo optato per due eventi separati, dove alla proposta spirituale si affiancheranno momenti di carattere aggregativo e musicale. Ringrazio di cuore Cristiano Fadini per essersi sobbarcato tutta l’organizzazione dell’evento canoro che sicuramente sarà accolto con grande simpatia da tutti. I cantanti in gara iscritti sono già una dozzina, ma c’è ancora qualche posto libero”.

“Questa festa – conclude il presidente – vuol essere un momento di ripresa, dopo la pausa estiva, delle tante proposte ludico-aggregative che la nostra Fondazione mette in campo a favore degli utenti e dei loro familiari. Quest’anno, poi, investiremo ancora di più su questo aspetto che è determinante per il benessere dei nostri ospiti. Riprenderemo gli incontri di pet-therapy che sono stato tanto graditi in primavera, così come la collaborazione con la biblioteca comunale e l’interazione con le scuole. La sinergia con le associazioni di volontariato prosegue con grande entusiasmo nell’intento di implementare la presenza del territorio in Fondazione e della Fondazione sul territorio. A settembre proporremo anche un pellegrinaggio a Padova insieme all’unità pastorale ‘Madonna della Speranza’ e uno al santuario di Caravaggio grazie al supporto di Unitalsi Cremona. E le sorprese non finiscono qui”.

La Festa delle Famiglie è aperta a tutti coloro che amano e sostengono l’Opera Pia.

