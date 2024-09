Il campione olimpico cremonese Giacomo Gentili all autodromo di Monza per essere premiato da Regione Lombardia: per gli atleti olimpici una giornata dedicata ai motori con giro nei paddock e gran premio di Formula1.

Gentili si e concesso foto con i presenti, selezionatissimi a causa della massima selezione di pass per l’accesso nell’area. E ha scherzato anche con un finanziere in servizio di sicurezza: “Siamo colleghi!” gli ha detto il giovane cremonese delle Fiamme Gialle/ Bissolati sorridendo tra una foto e l altra. fb

© Riproduzione riservata