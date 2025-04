“Connessioni per il Futuro: Scuole, ITS e Aziende nell’era dell’umanesimo tecnologico” è il titolo della tavola rotonda che si tenuta questa mattina nella sede dell’Associazione Industriali di Cremona: al centro dell’incontro, tre pilastri su cui si è fondato il convegno: innovazione, orientamento e internazionalizzazione.

Un momento di confronto tra il mondo della scuola e delle imprese sui nuovi percorsi formativi tecnologici professionali 4+2, con il conseguimento dopo 6 anni (di cui due anni di formazione terziaria presso gli ITS Academy) del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate.

“Si tratta di un progetto innovativo di formazione in cui l’associazione Industriale crede molto – ha detto Davide Nicoletti, vicepresidente Giovani Industriali – in quanto noi ci stiamo focalizzando soprattutto come Gruppo Giovani sulla carenza di figure professionali che le nostre aziende stanno cercando e non riescono a trovare”.

Il provveditore Imerio Chiappa ha affermato che “quest’anno abbiamo avuto quasi il triplo degli iscritti dell’anno scorso, quindi è una filiera che sta iniziando a prendere piede ma che bisogna far conoscere”.

