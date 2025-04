“In merito all’appello del sindaco Andrea Virgilio per un’azione condivisa finalizzata a ottenere maggiori risorse per la sicurezza della nostra città, ritengo importante chiarire che, da parte di Fratelli d’Italia, il tema è già da tempo oggetto di impegno e attenzione concreta, a tutti i livelli istituzionali”. Lo dichiara il consiglere regionale Fdi Marcello Ventura a proposito di quando dichiarato ieri dal sindaco di Cremona.

“Negli scorsi giorni -continua Ventura – mi sono personalmente attivato con l’Onorevole Cristina Almici, che ringrazio sinceramente per aver dimostrato grande sensibilità verso le istanze del nostro territorio. In particolare, si è prontamente fatta carico delle preoccupazioni espresse da più parti – in primis dagli operatori delle forze dell’ordine e dai rappresentanti del sindacato di polizia – traducendo questo ascolto in un’iniziativa parlamentare volta a portare all’attenzione del Governo la necessità di potenziare il presidio e le risorse dedicate alla sicurezza a Cremona.

“Si tratta di un segnale importante: la politica, quando è radicata nei territori, sa ascoltare, recepire e agire. L’intervento dell’onorevole Almici non è stato altro che una risposta diretta a una richiesta di aiuto concreta e condivisa, che arriva da chi ogni giorno vive e presidia la sicurezza della nostra comunità”.

“Sul piano locale – continua Ventura – Fratelli d’Italia ha già manifestato la propria attenzione al tema anche attraverso l’azione del nostro consigliere comunale Matteo Carotti, che ha presentato una mozione con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione del Comune e contribuire a una presenza più efficace delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili della città. La proposta nasce da un’attenta lettura della realtà e si pone in continuità con il lavoro he portiamo avanti a ogni livello istituzionale.

“Auspico che questa mozione venga accolta con senso di responsabilità e approvata nella sua formulazione attuale, affinché si possa dare un segnale chiaro alla cittadinanza e alle stesse forze dell’ordine, che meritano supporto concreto e riconoscimento”.

“Infine – conclide Ventura – colgo con favore l’invito al dialogo lanciato dal sindaco, ma non posso nascondere un certo stupore.

Fratelli d’Italia ha sempre dimostrato, attraverso il lavoro del nostro capogruppo Marco Olzi, grande apertura al confronto sui grandi temi della città. Penso, in particolare, al dossier Tamoil, sul quale il nostro contributo si è sempre mosso in un’ottica di responsabilità e collaborazione, senza pregiudizi politici, ma con l’obiettivo di difendere l’interesse della collettività.

Anche sulla sicurezza, siamo pronti a fare la nostra parte, come già stiamo facendo, con spirito costruttivo e disponibilità al dialogo. La sicurezza non può essere terreno di contrapposizione politica, ma deve essere una priorità condivisa, sostenuta con azioni concrete, ascolto e visione”.

