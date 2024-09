Incidente in A21 nel pomeriggio di martedì, dove un camion è finito fuori strada, nel tratto tra Cremona e Pontevico, all’altezza di Dosimo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, arrivato da Bergamo. Per riuscire a estrarre il ferito dalle lamiere si è reso altresì necessario l’ausilio dei Vigili del Fuoco, che si sono anche occupati di mettere in sicurezza il mezzo.

Il conducente, un uomo di 57 anni, è stato medicato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso con l’elicottero. Fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente. Dei rilievi del caso si è occupata la Polizia Stradale di Cremona, che ha anche dovuto gestire il traffico. Lungo la direttrice si sono creati oltre 3 chilometri di coda. lb

