Cieffe, partner strategico dei principali brand mondiali del lusso nella confezione di capi prêt-à-porter di alta gamma, chiude il primo semestre del 2024 con un fatturato di circa 24 milioni di euro, in linea con il risultato del primo semestre 2023. La proiezione sui ricavi alla fine del 2024 è prevista a 50 milioni di euro, con un EBITDA in crescita, superiore al 12% dell’anno precedente. I ricavi complessivi aggregati – tenendo conto della capogruppo e delle controllate – ammontano a 31,2 milioni euro nei primi sei mesi del 2024. Un quadro di tenuta rispetto al primo semestre del 2023, che posiziona il gruppo in controtendenza rispetto al settore moda e lusso – attualmente caratterizzato da significative contrazioni – e conferma l’efficacia e la solidità del progetto industriale di Cieffe.

Il Gruppo, inoltre, prosegue nel suo percorso di crescita finalizzando la sesta acquisizione in soli tre anni grazie all’integrazione del 35% della camiceria Spazio Moda, da oltre 50 anni tra le più importanti realtà, in Italia, nella produzione di camicie per i principali brand di moda. Fondata dalla famiglia Cavalli come piccola realtà nel 1968 a San Bassano, in provincia di Cremona, oggi la camiceria Spazio Moda è un’azienda dinamica di oltre 30 persone contraddistinta da un forte orientamento alla qualità, all’eccellenza, alla sartorialità Made-in-Italy nella camiceria. La società ha chiuso il 2023 con ricavi pari a € 1,3 milioni, EBITDA del 10% e un portafoglio ordini di circa € 1,5 milioni. L’operazione si inserisce nella strategia di crescita anche per linee esterne di Cieffe, che ha l’obiettivo di creare un “ecosistema di prossimità” nel segmento dell’alto artigianato industriale attraverso l’integrazione progressiva di piccoli e medi laboratori di produzione e aziende più strutturate, con professionalità trasversali e nel raggio di 150km. Un approccio industriale di lungo termine che mira a costruire una filiera di eccellenze attraverso una piattaforma integrata per sviluppare sinergie tra le diverse realtà, promuoverne la crescita con progetti mirati, facilitare la logistica, incrementare la sostenibilità e massimizzare l’accuratezza del controllo qualità per i clienti. Oggi, con l’acquisizione del 35% della camiceria Spazio Moda, il portafoglio del Gruppo Cieffe conta altre due partecipazioni – in Manu, realtà specializzata nella confezione di abbigliamento in jersey, e Maglificio Peve -oltre al controllo diretto del 100% di tre laboratori, Franc’obollo, New Mood e Silvermacs.

Marco Panzeri, CEO di Cieffe, commenta: “I dati del primo semestre, in linea con quelli dello stesso periodo dello scorso anno, rappresentano un segnale incoraggiante e positivamente in controtendenza rispetto ad un contesto di settore caratterizzato da una generale flessione. Una rinnovata conferma della tenuta e della bontà del nostro progetto e dei suoi valori fondanti – qualità, innovazione e centralità del saper fare italiano – che, oggi, si rafforza con l’ingresso in una realtà di riferimento quale la camiceria Spazio Moda, per rendere ancora più solida la nostra proposition e più completo il servizio che possiamo offrire ai nostri clienti. Siamo entusiasti che la famiglia Cavalli abbia sposato il nostro progetto di lungo termine. Con queste basi, siamo fiduciosi di poter riconfermare nel 2024 la performance dei ricavi del 2023 – puntando ad incrementare l’EBITDA – e di poter essere pronti a cogliere le future opportunità di sviluppo alla ripresa dell’intero comparto”. Il primo semestre 2024 ha visto, inoltre, la crescita continua dell’organico del Gruppo con l’inserimento di 30 nuove figure professionali, tra ruoli di staff – nelle divisioni HR, IT e Finance – e risorse operative come sarte, modelliste, addetti al taglio, al controllo qualità e allo sviluppo di prodotto. In autunno, infine, Cieffe inaugurerà il nuovo edificio della sede di Soncino, un’area di circa 3.000 mq che comprenderanno una palestra, un ristorante e altre facility per i dipendenti.

