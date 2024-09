U.S. Cremonese Store riprende la propria attività e da questa stagione si prepara ad affrontare nuove e impegnative sfide. Nato nel 2021 come progetto pilota della durata di pochi mesi è diventato ben presto un esempio, unico nel suo genere, di responsabilità sociale d’impresa nel settore calcistico. Un risultato straordinario ottenuto grazie alla collaborazione con le ragazze e i ragazzi del team Thisability, da anni anima e cuore della struttura di via Solferino 36, e del fondamentale sostegno delle aziende partner che attraverso il loro determinante impegno hanno permesso al progetto di radicarsi e crescere nel tempo in modo costante. Supporto che Saib Egger Group, Autotorino e Cartaria Mainetti hanno rinnovato nella presente stagione, che si presenta ai nastri di partenza con un’importante novità: per la prima volta sarà U.S. Cremonese a gestire direttamente l’attività, nel passato in carico alle cooperative sociali coinvolte nell’iniziativa, che grazie al loro impegno e alla loro professionalità hanno permesso allo store di trasformarsi in punto di riferimento insostituibile per tanti appassionati grigiorossi.

Il primo effetto di questo cambiamento a livello gestionale consentirà al negozio di restare aperto per un numero di ore e di giorni superiori a quanto avvenuto finora, di sfruttare sinergie di scala in grado di potenziare l’offerta dei prodotti e di migliorare ulteriormente la qualità del servizio.

Il valore sociale del progetto resta al centro dell’attività: sempre attraverso la mediazione di un educatore e affiancati dal personale della Cremonese, circa 25 ragazzi del team Thisability alternandosi tra di loro continueranno ad accogliere e prendersi cura dei clienti all’interno del negozio, dove saranno in vendita le maglie ufficiali della squadra grigiorossa e tutti i prodotti del merchandising firmati Cremo. Promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro di persone che si trovano in condizioni di svantaggio, favorendone l’autonomia e migliorando la qualità esperienziale delle loro esistenze è l’ambizioso obiettivo che tutte le parti in gioco si propongono di ottenere.

Creare le condizioni affinché lo store di via Solferino sia sempre più riconosciuto come il luogo di riferimento in città per le migliaia di appassionati della Cremonese, che all’interno della struttura potranno trovare anche le informazioni riguardanti la squadra e gli eventi promossi dal club grigiorosso, è l’altro traguardo che si vorrebbe raggiungere.

