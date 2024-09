Lavori in corso ad Annicco, dove l’amministrazione guidata dal sindaco Maurizio Fornasari ha voluto dare un nuovo volto alla palestra scolastica, anche grazie all’aiuto del PNRR; i fondi europei infatti copriranno l’intero investimento, pari a circa 832 mila euro. Il progetto, che punta ad una completa riqualificazione e ristrutturazione dell’immobile comunale (risalente ad oltre mezzo secolo fa), presenta numerose novità.

“E’ in previsione il rifacimento del tetto e la sistemazione degli spogliatoi, che negli anni hanno subito diversi danni causati dall’infiltrazione di acqua piovana e non erano quasi più agibili” ha spiegato il primo cittadino Fornasari. Verrà inoltre aggiunto un ingresso separato per il pubblico, che potrà accedere alla struttura grazie ad una nuova scala esterna. Salvo imprevisti, l’opera dovrebbe essere inaugurata entro un anno “abbiamo dato come fine ultimo settembre 2025, prima dell’inizio dell’attività sportiva” ha sottolineato Fornasari che ha aggiunto “le ditte al lavoro sono molto valide; sono certo che i tempi verranno rispettati”.

L’immobile, infatti, è di particolare importanza per il Comune: frequentata alla mattina dai ragazzi delle scuole locali, la palestra è utilizzata nel pomeriggio da diverse squadre sportive di calcio e basket, che per i prossimi mesi dovranno spostarsi nei paesi limitrofi. Sempre con i fondi del PNRR, l’amministrazione è riuscita a far costruire anche un nuovo refettorio per le vicine scuole materna ed elementari, per un ulteriore investimento di circa 400 mila euro. I lavori sono alle battute finali e l’inaugurazione dovrebbe tenersi entro alcuni mesi. Andrea Colla

