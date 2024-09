Si avvia a conclusione il ciclo di incontri con i singoli Comitati di Quartiere, promosso dalla vicesindaco Francesca Romagnoli, e volto all’ascolto sulle tematiche delle varie zone coinvolte. Una delle ultime tappe è stata quella al Maristella (Quartiere 7), dove la vicesindaco ha incontrato i componenti del direttivo con in testa la presidente Nicoletta Agazzi. In un clima di fattiva collaborazione e anche di proposizione costruttiva i membri del direttivo hanno esposto quelli che, a loro parere, sono gli aspetti sui quali porre l’attenzione: la viabilità in particolare e il decoro di alcune specifiche aree del quartiere.

Le richieste emerse durante l’incontro sono prevalentemente legate a problemi che riguardano la sicurezza stradale soprattutto di alcuni tratti della pista ciclabile. E’ stata inoltre messa in evidenza la necessità di ricostruire il Centro Civico non solo per avere un luogo di socializzazione, ma anche per ripristinare i seggi elettorali, dal momento che nel quartiere non vi sono scuole o altri edifici pubblici. Altro tema posto è quello dell’abbandono dei rifiuti, segno non certo di mancata cura, ma piuttosto di mancanza di senso civico e di non rispetto delle regole.

“Anche in questo caso, come già avvenuto negli altri quartieri, l’incontro è avvenuto all’insegna di un clima cordiale e propositivo: l’approccio del Comitato è collaborativo e pratico” dichiara la vicesindaco Francesca Romagnoli che aggiunge: “Su alcune criticità esposte, riguardanti per lo più il tema della sicurezza stradale, l’Amministrazione ha già posto la propria attenzione. Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo Centro Civico, oltre ad ospitare i seggi elettorali, nonché ad essere luogo di aggregazione e socializzazione intergenerazionale, viene visto anche come luogo di ascolto per i cittadini e spazio per le associazioni o organizzazioni attive nel quartiere e vi è la proposta di creare un giardino nell’area verde adiacente. Da qui la mia proposta di coinvolgere le realtà che operano nel quartiere per creare sinergie utili ad un sempre maggior benessere di questa zona della città”.

“Come già dichiarato negli altri incontri, anche in quello tenuto al Maristella ho ribadito l’opportunità di programmare un incontro alla presenza di altri assessori sulla base delle richieste avanzate rispetto ad alcune criticità” conclude la vicesindaco. Questo ciclo di incontri conoscitivi e di ascolto si concluderà la prossima settimana.

Il servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata