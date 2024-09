E’ tutto pronto per il Palio numero 57 di Isola Dovarese, uno dei momenti più apprezzati di questa landa a metà tra i Casalasco, il Cremonese e il Mantova e proprio per questo capace di attirare tante persone anche da territori limitrofi.

L’edizione 57 si ispira ai poemi omerici, al centro degli spettacoli serali: si parte stasera alle 20.30 con la benedizione dei quattro gonfaloni (Le Gerre, San Bernardino, San Giuseppe e Porta Tenca) e poi la consegna al Podestà dei Gonzaga delle chiavi della città da parte del sindaco Gianpaolo Gansi, perché per tre giorni Isola vivrà nel Quattrocento.

E il palio domenicale, giorno in cui è previsto maltempo? Nella storia non è mai piovuto e il problema non si è mai posto. Ma se dovesse succedere stavolta? E’ pronto una sorta di piano B, che intende comunque provare fino alla fine a salvare il palio, assegnandolo così alla contrada vincitrice.

Giovanni Gardani

© Riproduzione riservata