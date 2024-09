401 strumenti tra violini, viole, violoncelli e contrabbassi realizzati da 315 maestri liutai provenienti da 37 Paesi. Sono i numeri della diciassettesima edizione del Concorso Triennale Internazionale degli strumenti ad arco, considerate le Olimpiadi della liuteria. Fino a domenica sono aperte le consegne degli strumenti che vengono visionati e analizzati internamente tramite una telecamera, catalogati ed esposti poi nel padiglione Andrea Amati del Museo del Violino, in attesa delle diverse fasi del Concorso con le prove acustiche e il giudizio della giuria d’eccezione presieduta da Paolo Bodini.



“I numeri di partecipazioni sono importanti – racconta Bodini – abbiamo recuperato e anche superato la situazione pre-Covid in questa diciassettesima edizione, quindi siamo particolarmente soddisfatti. In questi decenni il nostro si è affermato come il Concorso più importante al mondo. D’altra parte, il nome di Cremona nella liuteria è in qualche modo garanzia, il suggello dell’origine degli strumenti; quindi, è normale che i liutai ci tengano a vincere questo Concorso.” Prosegue l’ideatore del network Friends of Stradivari: “Vincere significa cambiare l’andamento della carriera, come quando un atleta vince le Olimpiadi o un cantante vince Sanremo, insomma, la notorietà aumenta ed è proprio un trampolino di lancio molto importante per una carriera professionista. E questo è una delle ragioni per cui i liutai ci tengono.” Il Concorso prevede diverse fasi. “La specificità del nostro Concorso, ed è anche l’unicità, è che noi non assegniamo sempre la medaglia d’oro per tutte le categorie. Noi chiediamo alla Giuria di selezionare per la medaglia d’oro gli strumenti solo se questi raggiungono un livello veramente di eccellenza. Serve quasi l’unanimità, 8 voti su 10, perché uno strumento riceva la medaglia d’oro e questa selettività ha fatto sì che negli anni si sia potuto costruire l’importante Collezione qui al Museo del Violino, strumenti di liuteria contemporanea veramente di altissimo livello”. In programma per domenica 22 settembre la prova acustica finale all’Auditorium Arvedi, aperta al pubblico. I vincitori saranno premiati nel corso di una serata di Gala al Teatro Ponchielli il 25 settembre.

