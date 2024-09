Si chiama “WELCOME TO SCHOOL” l’iniziativa con la quale l’associazione Bi.Genitori Diritti dei Minori ODV vuole dare inizio ad una serie di attività dedicate a bambini/ragazzi che

riprendono la scuola e lo sport.

“Dopo le vacanze estive- spiega Massimo Brugnini, Presidente dell’associazione – sono diverse le attività che organizziamo per i ragazzi grazie alla collaborazione di aziende che ci sostengono per poter poi acquistare una serie di regali che saranno destinati ai vincitori dei nostri eventi.

Abbiamo scelto di partire il 9 settembre con inizio dalla scuola media dell’I.C. di Castelverde

perché l’intero anno scolastico si terrà presso la sede dell’Agenzia Sapiens Lavoro.

Con Sapiens la nostra associazione collabora da diversi anni e quest’anno insieme abbiamo

pensato di regalare a tutti i ragazzi che iniziano la scuola media un pacco regalo con

all’interno un quaderno a righe, un quaderno a quadretti, biro, matite, pastelli, gomme e

temperini, ma non solo una serie di gadget utili per completare una raccolta di personaggi.

Un gioco che vuole coinvolgere tutta la classe: solo insieme riusciranno a completare la

collezione e vincere il premio finale sperimentare la scienza”.

Per tutte le informazione sulle iniziative:

www.bigenitori.it oppure è sempre attivo il numero 3881999687.

