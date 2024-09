Si è disputato comunque ma, a causa del maltempo, in versione anticipata e ridotta: parliamo del Palio di Isola Dovarese, che di fatto per la prima volta dalla sua introduzione (57 lunghi anni), ha dovuto fare i conti con la pioggia battente. Così si è deciso di tenere in piedi soltanto due giochi, quelli ritenuti meno pericolosi: la corsa dei galli e il magher, che come sempre assegna il palio alla contrada che lo conquista.

A vincere è stata la contrada San Giuseppe, che ha così festeggiato in piazza issando poi la bandiera in comune e che potrà fregiarsi di questo titolo per un anno solare intero, fino al Palio 2025. Grande festa, quindi, colorata di biancoverde.

G.G. (foto Alessandro Osti)

© Riproduzione riservata