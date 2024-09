Nelle campagne di Cappella Cantone, i Carabinieri di Cremona hanno trovato e sequestrato proiettili, stupefacente, materiale per il confezionamento delle dosi, coltelli e taglierini, che qualcuno aveva abbandonato durante la fuga a seguito del controllo dei Carabinieri nella zona.

Dei cittadini avevano segnalato alla centrale operativa di Cremona la presenza di una persona all’altezza di un incrocio stradale, nascosto tra la vegetazione.

La pattuglia era arrivata subito in zona per un controllo e quando si è avvicinata al luogo interessato i militari hanno visto un uomo che, accortosi da lontano della presenza dell’auto di servizio, è scappato tra la vegetazione e per i campi di mais, facendo perdere le sue tracce.

I militari sono scesi dal mezzo di servizio, ma l’uomo era ormai fuggito approfittando della protezione del mais molto alto. Nel luogo in cui era stato visto, hanno trovato per terra e sequestrato alcune dosi di eroina e cocaina, un taglierino, un coltello da cucina e uno zaino contenente materiale per il confezionamento delle dosi e una busta contenente 28 proiettili calibro 9.

Tutto è stato posto sequestro e sono in corso tutti i necessari accertamenti per verificare chi fosse il possessore di quel materiale.

