Continuano i controlli in città da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile, in particolare nella zona della stazione ferroviaria, del terminal degli autobus, di via Dante e di via Brescia, con due persone segnalate alla Prefettura per stupefacenti.

Nel primo caso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di droga un uomo di 26 anni, La notte dell’11 settembre, poco dopo le 03.00, una pattuglia della Radiomobile di Cremona si trovava nella zona di via Vecchia Dogana e ha notato un uomo a piedi che, alla vista dell’auto di servizio, si è chinato a terra per nascondere qualcosa.

Lo hanno raggiunto, fermato e identificato, ma era molto nervoso e chiedeva di terminare rapidamente il controllo perché aveva fretta. Tenuto conto del suo atteggiamento e del fatto che i militari hanno notato che nascondeva qualcosa sotto un piede, lo hanno fatto spostare e hanno trovato un involucro in cellophane, poi risultato contenere 4,3 grammi di hashish.

Lo stupefacente, per uso personale, è stato sequestrato e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura come consumatore.

Nel secondo caso, sempre i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di droga un uomo di 21 anni, con precedenti di polizia a carico. Verso le 4.00 dell’11 settembre una pattuglia della Radiomobile ha controllato la zona di via Brescia perché era stato segnalato un giovane che disturbava. Lo hanno individuato e controllato e nelle sue tasche hanno trovato un involucro contenente 0,6 grammi di hashish. Lo stupefacente, per uso personale, è stato sequestrato e il giovane è stato segnalato alla Prefettura.

