Trump attacca Taylor Swift: “Pagherà per aver sostenuto Harris”

(Adnkronos) –

Taylor Swift ”pagherà il prezzo” per aver espresso il suo sostegno a Kamala Harris. Donald Trump ‘giura vendetta’ dopo l’endorsement di Taylor Swift alla vicepresidente degli Stati Uniti in vista delle elezioni in programma il 5 novembre. La pop star, che ha 283 milioni di follower su Instagram, ha annunciato la sua decisione con un post dopo il dibattito televisivo tra i due candidati.

La cantante americana ha condiviso una sua foto con un gatto per fare riferimento alle ‘gattare senza figli’, l’epiteto utilizzato dal candidato vicepresidente repubblicano JD Vance in relazione a Harris. Trump ha definito l’artista ”una persona molto liberale”. “Sembra sempre sostenere un democratico e probabilmente ne pagherà il prezzo sul mercato”, ha dichiarato.

“Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali”. Con un post Instagram Taylor Swift ha deciso di esprimere il suo sostegno a favore della candidata democratica alle elezioni presidenziali americane.

Il lungo post inizia con un riferimento al dibattito televisivo della notte scorsa tra Harris e Trump: “Come molti di voi, ho seguito il dibattito. Se non l’avete ancora fatto, è un ottimo momento per documentarsi sui temi in discussione e sulle posizioni assunte dai candidati sugli argomenti che vi interessano di più. Come elettore, cerco di guardare e leggere tutto ciò che posso sulle politiche e sui piani proposti per questo Paese”.

Poi la popstar incalza: “Di recente sono stata informata che sul suo sito è stata pubblicata una foto mia che appoggiava falsamente la corsa presidenziale di Donald Trump. La cosa mi ha fatto sorgere dei timori riguardo all’Ai e ai pericoli della diffusione di informazioni errate”. Per questo, “sono arrivata alla conclusione che devo essere molto trasparente sui miei reali piani per queste elezioni e il modo più semplice per combattere la disinformazione è la verità”.

“Voterò per Kamala Harris perché si batte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che li difenda. Ritengo – continua – che sia una leader ferma e dotata e credo che possiamo ottenere molto di più in questo Paese se siamo guidati dalla calma e non dal caos. Sono stata molto rincuorata e colpita dalla scelta del suo compagno di corsa, Tim Walz che da decenni si batte per i diritti delle persone LGBTQ+, per la fecondazione assistita e per il diritto delle donne a decidere del proprio corpo”, scrive ancora.”Io ho fatto le mie ricerche e io ho fatto la mia scelta – conclude -. Fate le vostre ricerche e la vostra scelta. Vorrei anche dire, soprattutto a chi vota per la prima volta, che Ricordate per votare dovete essere registrati! Trovo anche che sia molto più facile con il voto anticipato. Con amore e speranza, Taylor Swift, gattara senza figli”, la conclusione.