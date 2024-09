Dopo tre mesi di meritato riposo, gli studenti del liceo scientifico Aselli e del Ghisleri Beltrami Vacchelli (con la nuova dirigente Lorenza Badini) sono tornati sui banchi.

Già dalle prime ore di mercoledì mattina, la centralissima via Palestro è tornata a ripopolarsi di ragazzi e ragazze che, zaino in spalla, sono pronti ad affrontare un nuovo anno scolastico.

Un’occasione per ritrovare vecchi amici e compagni, per scambiarsi battute e racconti sui mesi estivi appena trascorsi e per accaparrarsi il miglior posto in classe. In attesa della fatidica, prima campanella delle 8. Gioie, ansie e aspettative: tanti i sentimenti dei ragazzi cremonesi.

Ed è tornato a insegnare all’Aselli anche l’ex sindaco di Cremona Gianluca Galimberti.

