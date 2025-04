Sei milioni di euro, quattro per il 2026 e due per il 2027, per la formazione di operatori Asa ed Oss. A tanto ammonta il finanziamento deliberato durante la seduta di lunedì scorso dalla giunta lombarda che ha dato seguito a un ordine del giorno presentato dal gruppo regionale del Pd e approvato lo scorso dicembre, durante il bilancio di previsione di Regione Lombardia.

“Dopo due anni di confronti ed interlocuzioni in Consiglio regionale e con gli assessorati di riferimento – commenta il consigliere dem Matteo Piloni – abbiamo raggiunto un risultato davvero importante che risponde in maniera concreta al grande bisogno delle strutture sanitarie e sociosanitarie nel reperire questi profili professionali, a fronte di una forte carenza che le sta mettendo in serie difficoltà. Bene che la DG Welfare rilevi questo fabbisogno delle RSA lombarde e la DG Istruzione proceda con l’avviso per i corsi di formazione per i disoccupati”.

“Siamo soddisfatti che all’approvazione del nostro ordine del giorno sia seguito un impegno concreto della Regione su questo fronte. Ora attendiamo gli sviluppi dei prossimi mesi, per capire le rilevazioni dei fabbisogni e l’iter previsto dall’avviso che coinvolgerà i cittadini, gli enti di formazione e le strutture sanitarie e sociosanitarie” conclude Piloni.

I fondi sono destinati agli Enti di formazione iscritti all’albo sezione A e B di Regione, per un contributo massimo di 50mila euro per corso di formazione OSS (con un minino di 20 e un massimo di 30 partecipanti) e 36mila euro per corso di formazione ASA (minimo 20 massimo 30 partecipanti). In tutti i casi, i partecipanti hanno l’obbligo di frequentare il corso di formazione e svolgere il tirocinio nelle RSA che, a loro volta, hanno il dovere di accogliere e attivare il tirocinio.

© Riproduzione riservata