Diventare un punto di riferimento per supportare al meglio le circa 20 mila famiglie della provincia di Cremona a cui dallo scorso 1° luglio, Hera Comm (Gruppo Hera) fornisce l’energia elettrica sul mercato a Tutele Graduali. E’ questo l’obiettivo dello sportello clienti Hera inaugurato oggi, in via Gaspare Pedone, 3 a Cremona.

La multiutility a prevalente capitale pubblico, che serve con almeno un servizio oltre 7,5 milioni di cittadini italiani, ha allargato la propria operatività anche alla provincia di Cremona, grazie all’aggiudicazione, in ben 37 province, della gara indetta dall’Acquirente Unico per la fornitura elettrica dei clienti non vulnerabili serviti fino al 30 giugno 2024 dalla Maggior Tutela, fra cui Cremona. Da quella data, infatti, tali clienti sono entrati automaticamente nel servizio transitorio a Tutele Graduali. Oltre a Cremona, Hera si è aggiudicata la gara anche nelle vicine province di Lodi e Pavia, per circa 60 mila utenze complessive.

Le condizioni del servizio a Tutele Graduali, uguali in tutta Italia, sono quelle definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Le componenti principali del prezzo dell’energia sono due: una prima parte, che sarà variabile, è a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia e deriverà dalla media dei prezzi del mercato all’ingrosso (Prezzo Unico Nazionale – PUN). A questa si somma una componente fissa, volta a coprire i costi di commercializzazione che, in virtù dei ribassi di gara, comporterà per il cliente un risparmio rispetto all’attuale Maggior Tutela. La fatturazione continuerà a essere invece bimestrale.

Oltre alle possibilità offerte dal nuovo sportello di via Pedone, i clienti Hera hanno a disposizione numerose altre opzioni di contatto. Innanzitutto, il servizio informativo ad hoc per i clienti ex Maggior Tutela (800.554.000), a cui ci si può rivolgere per qualsiasi informazione sulle modalità del recente passaggio. Inoltre, sul sito Hera Comm è stata allestita una sezione dedicata alla fine della tutela elettrica. Sono poi sempre disponibili i canali di contatto digitali del Gruppo Hera e il servizio clienti telefonico al numero verde 800.999.500, oltre alle le sezioni dedicate sul sito https://heracomm.gruppohera.it

Nell’approcciarsi a un territorio importante come Cremona, Hera manterrà lo stesso modello di servizio che l’ha portata fra i primi gestori energetici nazionali: focus sulla relazione con il cliente attraverso molteplici canali di contatto, rigorosa condotta etica nella proposizione delle proprie soluzioni e decisa propensione nell’accompagnare famiglie e imprese verso le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica. Proprio per questo allo sportello di Cremona saranno disponibili tutte le soluzioni Hera per la decarbonizzazione, fra cui caldaie ad alta efficienza, impianti fotovoltaici, punti di ricarica per la mobilità elettrica e soluzioni per il monitoraggio (e la conseguente riduzione) dei consumi energetici. Di particolare importanza anche la nuova possibilità di fornitura luce e gas Hera Hybrid, che prevede un bilanciamento fra energia a prezzo fisso e a prezzo variabile, per essere protetti da eventuali rialzi dei mercati energetici, ma allo stesso tempo poterne beneficiare dei ribassi.

La proposta di soluzioni di efficienza energetica e autoproduzione elettrica rinnovabile, è uno dei pilastri della strategia di decarbonizzazione del Gruppo Hera definita dal Piano di Transizione Climatica della Società. Questo fissa l’obiettivo del Net Zero al 2050, con riferimento sia alle emissioni di gas serra dirette sia di quelle indirette, per una riduzione complessiva delle stesse intorno al 90% al 2050 (rispetto al 2019) e la rimozione di tutte le emissioni residue al termine del percorso di decarbonizzazione. Dal momento che fra le emissioni indirette si annoverano anche quelle dei clienti serviti, anche l’offerta energy per famiglie e imprese rientra pienamente nella strategia di decarbonizzazione del Gruppo Hera.

Del resto, il Gruppo Hera, multiutility a prevalente capitale pubblico (111 amministrazioni comunali detengono circa il 45,8%), con significativa presenza nell’azionariato di fondi orientati a investimenti in ottica ESG (Environmental, Social and Governance & Economics), ha nella sostenibilità il valore guida di tutte le aree di attività: gestione e trattamento rifiuti, ciclo idrico, illuminazione pubblica, distribuzione, vendita ed efficienza energetica. L’orientamento alla sostenibilità è attestato, fra le altre, da due importanti evidenze. Già oggi il 52% del margine operativo lordo del Gruppo è “a valore condiviso”, cioè legato ad attività che contribuiscono a realizzare gli obiettivi di sostenibilità ONU al 2030 e, da piano industriale, entro il 2028 salirà al 66%.

Lo sportello Hera di Cremona sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

