I carabinieri di Cremona hanno denunciato un uomo di 42 anni perchè in possesso di una patente falsa. Verso le 2.30 della scorsa notte, una pattuglia della Radiomobile impegnata in un controllo alla circolazione stradale in viale Po ha fermato un’auto con il solo conducente a bordo. L’uomo ha presentato una patente che subito ha destato sospetti perché rilasciata da uno Stato differente da quelli di origine e di residenza.

I militari hanno deciso di approfondire i controlli perché non è sfuggito che il documento risultava difforme da quelli originali per il materiale con cui era stato prodotto, per caratteristiche grafiche non corrispondenti a quelle reali e per imperfezioni di stampa, risultando quindi contraffatto. Inoltre l’uomo ha riferito di non essere mai stato residente nello Stato di rilascio del documento di guida. Per questo motivo, il documento é stato sequestrato e il 42enne denunciato per falsità materiale.

