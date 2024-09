“Lista centrodestra in Provincia, scelta politica sciagurata”

Gentile Direttore,

in occasione delle prossime elezioni provinciali di Cremona, in qualità di consigliere comunale di Casalbuttano Ed Uniti, nonché segretario politico del Movimento Nuova Linea, chiedo cortesemente spazio per inserirmi nel dibattito politico.

Nell’ esaminare la lista di Centro Destra, per quanto riguarda, la rappresentanza di Fratelli d’Italia, mi sembra una lista molto”scialba”, non vedo nessun militante storico, mentre la compagine di Forza Italia molto ben rappresentata farà il pieno di consensi.

Penso che dopo questa ultima scelta politica sciagurata, da parte della dirigenza di Fratelli d’Italia di Cremona, incapace di dettare l’agenda politica in quanto primo partito di coalizione, all’indomani della preannunciata sconfitta venga convocato un congresso provinciale straordinario di Fratelli d’Italia, in caso contrario mi dedicherò all’ ecologia, alla battaglia ambientale e alla serenità di una vita bucolica nella mia cascina oltre i confini della provincia di Cremona.

