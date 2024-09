Il teatro Ponchielli propone anche per la stagione ottobre 2024/febbraio 2025 l’iniziativa “Teatro in movimento”, nata dall’idea di “portar” fuori il teatro e di far conoscere la stagione d’Opera del teatro alla provincia.

Il teatro che esce dalla città ed entra in altri luoghi di cultura e di conoscenza. Quattro appuntamenti in provincia per un teatro che si fa itinerante e che vuole raccontare, raccontarsi e incuriosire il pubblico.

Sarà l’occasione per guidare il pubblico, attraverso ascolti musicali di arie e curiosità svelate da Lorenzo Del Pecchia (segretario artistico musicale del Ponchielli), alla scoperta dei titoli in cartellone e della messinscena.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero

martedì 24 settembre, ore 21.00

Biblioteca di Bonemerse (sala Consiliare), via Roma 25

giovedì 26 settembre, ore 18.30

Biblioteca del Centro Culturale “Don Florindo Caserini” di Grumello Cremonese via Marconi 4

martedì 1° ottobre, ore 18.00

Biblioteca di Isola Dovarese (Sala Consiliare), via Matteotti 1

martedì 1° ottobre, ore 21.00

Cinema Teatro SOMS di Torre de’ Picenardi, via Garibaldi 31A

