I carabinieri di Pizzighettone hanno denunciato per truffa un uomo di 30 anni residente in provincia di Trapani e con precedenti di polizia a carico. L’indagine è iniziata dopo la querela presentata da un uomo del posto che ha riferito di aver pubblicato a fine agosto un’inserzione su un sito di vendite online per la vendita di sei sedie al prezzo di 500 euro.

Lo stesso giorno la vittima è stata contattata da un uomo che era interessato all’acquisto. I due hanno proseguito la trattativa con delle telefonate e l’acquirente ha spiegato al venditore con quali modalità avrebbe effettuato il pagamento. Il venditore si è quindi recato ad uno sportello Atm delle poste dopo essere stato convinto ad effettuare delle operazioni a favore di due carte postepay in uso al truffatore mediante l’inserimento di alcuni codici forniti da quest’ultimo. Alla fine la vittima ha effettuato ben cinque transazioni per una somma complessiva di quasi 1250 euro.

Quando l’uomo ha capito di essere stato raggirato, ha interrotto la telefonata e presentato querela. Gli accertamenti dei militari si sono concentrati sull’intestatario delle carte a favore delle quali sono state effettuate le transazioni, permettendo di identificare nel 30enne l’autore della truffa.

© Riproduzione riservata