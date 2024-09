Dopo la splendida prova offerta contro il Sassuolo, la Cremonese va a caccia di conferme contro la capolista Spezia. I grigiorossi durante la sosta di campionato hanno lavorato bene, lo ha confermato in conferenza stampa lo stesso allenatore Giovanni Stroppa. Ma al match contro lo Spezia, la Cremo si presenta con defezioni e dubbi importanti. Lochoshvili è squalificato, Buonaiuto e Ravanelli sono out per infortunio, inoltre sono da verificare le condizioni di Johnsen (il migliore in campo contro il Sassuolo) a causa di un problema a un polpaccio.

In difesa, davanti a Fulignati, le scelte sono obbligate per Stroppa, costretto a far esordire l’ultimo arrivato dal calciomercato, vale a dire Ceccherini, che si affiancherà a Bianchetti (centrale) e Antov.

Sulle fasce dovrebbero agire Zanimacchia a destra e a sinistra Sernicola (in ballottaggio con Quagliata). Si va verso la conferma del centrocampo, con Majer in cabina di regia e Collocolo con Vazquez a fare gli interni.

In attacco è sicuro del posto Nasti, che contro il Sassuolo ha trovato il suo primo gol in grigiorosso, mentre ci sono dubbi riguardo la seconda punta. Johnsen è stato il migliore in campo nell’ultimo turno, ma è alle prese con un problema al polpaccio e le sue condizioni sono tutte da verificare. La sensazione è quella che Stroppa dovrebbe rischiare il norvegese dal primo minuto, l’alternativa è quella che parta titolare uno tra Bonazzoli e Vandeputte.

Lo Spezia è ancora imbattuto in campionato ed è davanti a tutti in classifica con due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate. I successi sono arrivati in maniera rocambolesca, in pieno recupero e in rimonta. Segno che la squadra di D’Angelo non molla mai fino alla fine. L’allenatore dei liguri sta raccogliendo in questo inizio di stagione i frutti del grande lavoro svolto nella scorsa stagione, quando era arrivato a La Spezia a torneo in corso.

I liguri adottano un 3-5-2, con Gori pronto a partire in porta dal primo minuto dopo l’infortunio dell’ex grigiorosso Sarr. Assenti Kouda ed Elia. Per la Cremonese, dopo il 4-1 inflitto al Sassuolo, serve un’altra prova di forza contro un’altra big del calibro dello Spezia.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata