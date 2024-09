Chiesa gremita a Sospiro per l’ingresso del sacerdote don Ernesto Marciò, che sostituisce don Federico Celini (nominato come nuovo rettore del seminario di Cremona) alla guida delle parrocchie di Sospiro, San Salvatore, Longardore, Tidolo, Cella Dati, Derovere Pugnolo e Pieve San Giacomo.

Classe 1969 e originario di Cristo Re, è stato nominato sacerdote nel 1995; ha iniziato il suo mandato come vicario di Castelverde (fino al 2002), per essere poi trasferito a Casirate d’Adda. Nel 2010 è diventato parroco di Cividate Mantovano, Spineda e dal 2017 anche di Rivarolo Mantovano.

Centinaia i fedeli accorsi alla celebrazione presieduta dal vescovo Antonio Napolioni, che ha preso il via dalle 18.30; tra i vari sacerdoti, invece, anche il vicario della zona 4 don Antonio Pezzetti.

Un momento importante per tutta la comunità locale, cristiana e civile, sottolineata dalla presenza dei sindaci Fausto Ghisolfi (di Sospiro), Fabrizio Lodigiani (di Cella Dati) e Maurizio Morandi (di Pieve San Giacomo).

“È un piacere tornare, qui a Sospiro, dove trent’anni fa, nel 1994, ho trascorso il mio periodo di diaconato – ha affermato don Ernesto, aggiungendo – un grazie a tutti voi. Alla mia famiglia; ai rappresentanti delle mie vecchie parrocchie, qui presenti; e un grazie speciale a voi. Ora per me inizia un nuovo cammino, che intendo intraprendere con gioia e fiducia; i timori sono sempre tanti, ma non posso fare altro che confidare nel sostegno della Grazia di Dio”.

Al termine della messa, grande festa per tutti nel vicino oratorio con un’apericena.

Andrea Colla

