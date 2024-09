Intervento dei vigili del fuoco, poco dopo le 21,30 di sabato, a Sospiro, per un incendio alle reti di protezione del cantiere dove sono in corso i lavori alle cucine di Fondazione Sospiro. Grazie all’allarme immediato lanciato da un dipendente, i vigili del fuoco hanno spento il rogo in poco tempo e senza particolari problemi, evitando che il fuoco si propagasse ulteriormente. Sul posto anche i carabinieri di Sospiro. Al vaglio cause e dinamica del principio di incendio.

