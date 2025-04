Giovedì alle 20:30 su CR1 – Canale 19, nuovo imperdibile appuntamento con I gioielli sotto casa, il magazine televisivo di promozione turistica condotto da Piero Brazzale, che ogni settimana ci accompagna alla scoperta dei tesori nascosti del nostro Paese. Questa volta, i riflettori si accendono sulla Valle Trompia e sulla città di Lumezzane, in provincia di Brescia.

Situata nella parte orientale della bassa Valtrompia, Lumezzane si sviluppa in una valle autonoma, la Valgobbia, racchiusa tra le Prealpi bresciane e confinante con la Valsabbia. Un territorio affascinante e ricco di storia, natura e cultura, che conserva autentici gioielli tutti da scoprire.

Antico simbolo della valle, la Torre degli Avogadro si erge solitaria e maestosa tra le moderne costruzioni, dominando il paesaggio come un guardiano del tempo. Monumento di origine medievale, restaurato negli anni Ottanta, rappresenta l’unico esempio di architettura civile sopravvissuto in Valle Trompia. Un tempo sede scolastica, oggi ospita iniziative culturali e conserva intatto il suo fascino austero. La sua storia è legata alla nobile famiglia bresciana degli Avogadro, che ricevette in feudo Lumezzane dal Doge veneziano nel 1427.

Altra tappa del viaggio è il Santuario di San Giacomo, luogo di culto che custodisce memorie spirituali e architettoniche. Eretto su un’altura panoramica, il santuario rappresenta una meta cara ai lumezzanesi, con i suoi affreschi del XV secolo che, pur segnati dal tempo, raccontano la devozione e l’arte del passato.

Per gli amanti delle stelle, Lumezzane offre anche l’Osservatorio Serafino Zani, situato sul colle di San Bernardo. Immerso nel verde e lontano dall’inquinamento luminoso, l’osservatorio è aperto gratuitamente al pubblico da maggio a settembre ogni sabato sera, regalando esperienze uniche tra cielo e natura. Con telescopi all’avanguardia, sala conferenze e un grande prato attrezzato per famiglie e bambini, rappresenta un punto di riferimento per l’astronomia divulgativa in Lombardia.

Lumezzane si rivela così un concentrato di storia, spiritualità e scienza, perfetto esempio di quei “gioielli sotto casa” che meritano di essere conosciuti e valorizzati. Non perdete la puntata dedicata a Lumezzane, giovedì alle ore 20:30 su CR1 – Canale 19, con la conduzione di Piero Brazzale.

