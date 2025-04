Cremona è pronta ad accogliere la Mille Miglia, che passerà dalla nostra città il prossimo 21 giugno, ultimo giorno della manifestazione, che prenderà il via il 17 giugno. Era dal 2021 che la rievocazione della corsa stradale più famosa del mondo non faceva tappa a Cremona.

Il tragitto definitivo si sta delineando proprio in questi giorni: le auto attraverseranno il ponte in ferro, percorreranno viale Po e corso Vittorio Emanuele per poi raggiungere piazza del Comune, dove sosteranno per la timbratura. Da lì, proseguiranno in via Bergamo per dirigersi verso Soncino.

I primi veicoli sono attesi in piazza del Comune alle prime ore del mattino. A differenza delle scorse edizioni, quindi, il passaggio non avverrà nel tardo pomeriggio. Il Comune si sta già organizzando, anche in considerazione del fatto che il 21 giugno è sabato, giorno di mercato.

Per realizzare l’iniziativa, che dà lustro alla città, è stato stanziato un importo complessivo di 15mila euro, coperto tramite diverse forme di finanziamento, in parte anche a carico dell’Amministrazione comunale, che utilizzerà i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata