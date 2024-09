È una tradizione in avvio di anno accademico, un momento di accoglienza rivolto alle matricole dei Corsi di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e Ingegneria Gestionale: è la giornata di benvenuto al Campus di Cremona del Politecnico di Milano, dove il Prorettore Gianni Ferretti si è rivolto agli studenti neoiscritti dando informazioni e consigli sull’avventura universitaria che si accingono ad intraprendere.

Il professore ha mostrato inoltre le foto del cantiere nella nuova sede (l’ex caserma Manfredini) che sarà operativa nel 2025. La struttura consentirà ai giovani di vivere appieno l’ateneo nelle diverse attività, oltre alle lezioni.

In occasione del welcome day è stata presentata alle matricole anche la PolimiRide 2024, corsa ciclistica non competitiva organizzata dal Politecnico di Milano ogni anno in un diverso polo territoriale e che stavolta si terrà a Cremona il 29 settembre, aperta alla cittadinanza previa iscrizione.

Il servizio di Federica Priori

