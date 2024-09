Dal 16 al 22 settembre sarà possibile acquistare uno speciale biglietto giornaliero che permetterà di viaggiare nella giornata mondiale senza auto, domenica 22 settembre, su tutte le corse del servizio di trasporto pubblico locale gestite da Arriva Italia (esclusi i servizi aeroportuali e commerciali).

Il biglietto “Mobilità senza confini” sarà disponibile nei territori di Brescia, Bergamo, Lecco, Cremona e Torino, sarà acquistabile a partire da oggi, esclusivamente tramite l’app Arriva MyPay, e andrà convalidato a bordo.

La Settimana Europea della Mobilità, il cui tema quest’anno sarà “La condivisione degli spazi pubblici”, è stata istituita nel 2002 e vuole essere una piattaforma di cambiamento e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della mobilità green, promuovendo il cambiamento a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e smart.

“La Settimana Europea della Mobilità è un importante appuntamento per riflettere sulla necessità di una mobilità moderna, sostenibile e inclusiva. Crediamo che il contributo del trasporto pubblico locale sia fondamentale per dare a città e territori la possibilità di muoversi nel rispetto dell’ambiente, anche grazie a nuovi investimenti per la riduzione delle emissioni” ha dichiarato Costanza Musso Piantelli, Mobility Manager di Arriva Italia.

“Il tema di quest’anno sottolinea come solo attraverso una gestione responsabile degli spazi pubblici e un uso equilibrato delle risorse sia possibile migliorare la qualità della vita urbana, ridurre l’inquinamento e garantire una convivenza armoniosa tra le diverse esigenze di mobilità. La sostenibilità non riguarda solo la tecnologia, ma anche la capacità di coesistere in modo rispettoso e consapevole”.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito arriva.it/settimana-europea-della-mobilita-2024

© Riproduzione riservata