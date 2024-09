“Punto e a capo”, la trasmissione di CR1 riparte questa sera alle 19.30 con una puntata dedicata alla scuola. In studio con Giovanni Palisto i responsabili del settore di Cgil-Cisl e Uil di Cremona Alba Caridi, Salvatore Militello e Oreste Pegno.

Uno spazio di approfondimento di Cr1 che ogni sera raccoglie il testimone dal telegiornale per tentare di spiegare una realtà sempre più complessa. Dagli aspetti più locali, ma trasversali, ai grandi temi internazionali, che incidono sulla vita di ciascuno di noi. Politica, economia, società, eventi, gli ospiti tornano in studio o in collegamento.

Si ricomincia dunque dal nuovo anno scolastico, che riparte con le solite incertezze.

