Grande successo per le “conserve e confetture solidali” proposte stamattina ai cremonesi dai ragazzi di ThisAbility e dagli agricoltori di Campagna Amica.

Per festeggiare il ritorno del mercato contadino nella sua sede tradizionale, presso il lato principale del portico del Consorzio Agrario in via Monteverdi, Campagna Amica ha dato vita a una mattinata tutta nel segno della bontà.

“Abbiamo celebrato la bontà dei cibi, che appartiene alla nostra quotidiana proposta sul mercato, ma anche la bontà delle amicizie e collaborazioni che danno vita a iniziative che arricchiscono la nostra comunità – sottolinea Coldiretti Cremona -. Con gioia stamattina abbiamo accolto presso il mercato la prima uscita delle “confetture e conserve solidali” realizzate dagli agricoltori insieme ai ragazzi di ThisAbility”.

“Durante l’estate, insieme ai ragazzi di ThisAbility, abbiamo raccolto i frutti dell’orto e del frutteto, da cui abbiamo poi prodotto delle buonissime conserve e confetture. Quindi, sempre insieme, ci siamo dedicati alla realizzazione delle etichette” spiega Elisa Mignani, giovane cuoca contadina titolare dell’agriturismo Il Campagnino di Pessina Cremonese e presidente di Terranostra Cremona.

“E’ stato bellissimo proporre presso il mercato le nostre conserve e confetture, che presentiamo come prodotto di fattoria sociale”. Con grande successo, i ragazzi di ThisAbility hanno curato la degustazione gratuita delle confetture, proposte con il pane in vendita presso il mercato. Ed è stata, decisamente, una buonissima mattinata.

