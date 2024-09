Dopo il successo delle prime due edizioni, giovedì 19 settembre torna l’appuntamento di fine estate con l’iconico scooter della Piaggio. Ad organizzare la serata, insieme al Cavec è il Vespa Club Cremona, con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

Le iscrizioni sono già aperte (con il modulo sul sito www.cavec.it). Per partecipare basta avere una “Vespa” e voglia di passare insieme una sera particolare. Sono ammessi tutti i modelli, da quelli d’epoca a quelli appena usciti dalle concessionarie, da quelle perfettamente o conservate, fino a quelle personalizzate dai proprietari fino a diventare mezzi unici.

“Il nostro raduno vuole essere un’occasione inclusiva, capace di aggregare chiunque possegga un modello dello scooter Piaggio” conferma Claudio Pugnoli, presidente del Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona. “Vogliamo proporre un momento per incontrarsi e condividere una passione, che si alimenta e diventa più forte quanto maggiore è la partecipazione. Per questo invitiamo tutti a partecipare alla nostra serata. È un modo per salutare, con allegria, la fine dell’estate”.

La capacità di aggregare è una delle caratteristiche della Vespa. I primi raduni si tennero a pochi mesi dal lancio del modello. Nell’anno di presentazione e di inizio delle vendite, il 1947, si erano già costituiti una trentina di club, distribuiti in tutta la penisola. L’anno successivo arrivò il coordinamento nazionale dell’Unione dei Vespisti.

Nel ’53 ci fu la prima “giornata della Vespa”. Parteciparono, nelle dodici città in cui venne proposto lo stesso programma, più di ventimila scooteristi. Oggi nessun modello (a due o quattro ruote) vanta un seguito così ampio. Lo dimostra anche “in Vespa di Sera” che, negli anni scorsi, ha visto piazza Stradivari completamente invasa da scooteristi che hanno scelto di evocare una “dolce vita” non a Roma ma all’ombra del Torrazzo.

Per questa nuova edizione il programma – ormai consolidato – prevede il ritrovo alle 19, in piazza Stradivari. Alle 20 sarà offerto un ricco buffet in Cortile Federico II, preparato dallo Ial (Innovazione Apprendimento Lavoro) di Cremona. Poi, alle 21, la carovana, scortata dalla Polizia Locale partirà per un tour per le vie della città. I motori si spegneranno alle 21.45 con un rinfresco di fine manifestazione. Tra i tanti slogan coniati per oltre settant’anni di comunicazione, ce n’ è uno che più di altri riesce ad esprimerla freschezza, l’anticonformismo e la dinamicità dello scooter Piaggio. Recita “Vespa muove la voglia di fare”. Anche un giro a Cremona, in una sera di fine estate.

