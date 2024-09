Il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona organizza una giornata di Welcome Day per le matricole, che si svolgerà il 23 settembre dalle ore 9.30

alle 13. Si tratta di un momento di conoscenza, di scambio interpersonale e di festa, durante il quale le nuove matricole potranno incontrare i docenti, gli altri studenti e le componenti attive del Dipartimento (segreteria, associazioni e rappresentanze studentesche).

Per gli studenti degli anni successivi sarà invece l’occasione per ritrovarsi dopo la pausa estiva e per dialogare con i coordinatori dei corsi e con i docenti, ma anche per affrontare temi importanti per la comunità, discutere e avanzare proposte innovative.

La mattina del 23 settembre tutte le lezioni saranno di conseguenza sospese affinché ogni membro del Dipartimento possa partecipare all’attività della giornata. Nel pomeriggio si terrà la lectio magistralis del prof. emerito Fabrizio Della Seta, dal titolo Opera e politica, con la quale si inaugurerà ufficialmente l’anno accademico 2024/2025.

