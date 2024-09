Si è conclusa tra Pizzighettone, Somaglia e Codogno una maxi operazione dei Carabinieri, volta a sgominare una banda criminale dedita al furto e alla rapina. Sei le persone finite in manette, dietro ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Lodi su richiesta della Procura della Repubblica.

Le sei persone arrestate, di cui una rintracciata proprio a Pizzighettone, sua città di residenza, avevano rapinato diversi istituti di credito e commesso furti in appartamento.

L’operazione è scattata nella mattina di martedì, e ha coinvolto i Carabinieri della Compagnia di Codogno, le unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Casatenovo e un supporto aereo del 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio.

I componenti della banda, con età variabile tra i 19 e i 65 anni, sono accusati di una serie di delitti contro il patrimonio: svariate rapine in banca e in abitazione, alcune solo tentate e altre riuscite, oltre a diversi tentativi di furto. Reati commessi, secondo l’accusa, fra il febbraio 2022 e il gennaio 2024, nei territori di Senna Lodigiana, Codogno, Brembio, Santo Stefano Lodigiano, San Rocco al Porto e Bertonico. Per l’organizzazione criminale, il profitto illecito supererebbe i 200mila euro.

Gli arrestati sono stati portati in parte nelle case circondariali di Cremona, Lodi e Piacenza, mentre per gli altri sono stati disposti i domiciliari.

