Si avvicina la data delle elezioni del Presidente della Provincia di Cremona, fissata per il 29 settembre , ente presieduto oggi da Paolo Mirko Signoroni, sindaco di Dovera, ma la situazione si preannuncia abbastanza difficile a livello di governo perché, se sembra che tra i due candidati a presidente della provincia sia in vantaggio Roberto Mariani, sindaco di Stagno Lombardo (area centrosinistra) rispetto ad Alberto Sisti (sindaco di Castelvisconti) rappresentante di tutto il centrodestra, non sarebbe cosi scontato, a conti fatti e guardando a liste civiche e ai piccoli comuni, che sarebbe favorito sulla carta il centrodestra per il consiglio provinciale.

Dunque il quadro per governare non avrebbe una definizione cosi certa, se davvero la presidenza fosse in mano al centrosinistra e il consiglio provinciale fosse rappresentato da sindaci del centrodestra. Naturalmente la certezza si avrà il giorno delle elezioni, ma dagli ambienti politici si teme quello che in realtà si era prefigurato nel momento in cui non si era trovato l’accordo per avere una lista unitaria, quindi se così fosse si dovranno trovare nuovi equilibri per governare, ma bisognerà attendere le elezioni.

Silvia Galli

