Proseguono gli incontri del gruppo Consigliare Lega Salvini-Lombardia per il 2025, organizzati dal Capogruppo in Consiglio Comunale Jane Alquati e moderati da Carlo Ferrari di Lega Giovani Cremona.

Il quarto appuntamento che si terrà il 15 maggio alle 17,30 a Spazio Comune prevede l’intervento di Paola Cattenati, responsabile CENTRO CRIAF.

Obiettivo dell’incontro è quello di promuovere una attenta riflessione sui cambiamenti che l’impatto tecnologico porta con sé, in particolare sui bambini ed adolescenti, su quella che viene definita la GENERAZIONE ZETA. Una generazione in cui la costruzione dell’identità assume nuovi risvolti, modificando profondamente il passaggio verso l’età adulta e con significativi risvolti anche sul piano relazionale e sulle “nuove solitudini” che caratterizzano sempre piu’ il pianeta giovanile. Cambiamenti sul piano dell’identità, delle relazioni e che portano a diverse culture e visioni e non da meno diverse competenze. L’esperienza e gli studi mettono, infatti, in evidenza le conseguenze dell’’impatto della tecnologia sulle “nuove menti” con significativi cambiamenti anche sugli aspetti cognitivi e sui nuovi modi di apprendere, e su quegli aspetti innovativi e propositivi generatisi.

Oltre ai numerosi aspetti migliorativi e risorse apportate dalla tecnologia si affacciano però anche nuovi rischi e problematiche per i giovani quali: il cyberbullismo, le nuove dipendenze, il sexting, le sfide on line ed altri problemi che verranno affrontati, spesso frutto di un uso scorretto ed inconsapevole dei mezzi tecnologici.

Comprendere l’impatto della tecnologia ed i conseguenti cambiamenti è di fondamentale importanza ed arricchisce il ruolo di genitori ed adulti nel delicato compito educativo e consente di fornire agli stessi strumenti adeguati per colmare il profondo divario generazionale, nonché promuovere l’importanza di adulti competenti sul piano della conoscenza e della responsabilità educativa.

Jane Alquati capogruppo Lega in Consiglio si dichiara “molto soddisfatta degli incontri realizzati fino ad ora. Abbiamo parlato di giovani a febbraio insieme alla dottoressa Bandera, a marzo in occasione dell’8 marzo abbiamo parlato del femminile con Chiara Boni e giovedì 10 aprile abbiamo parlato ancora di giovani con la dottoressa Biscaldi. Il 15 maggio insieme alla dottoressa Cattenati parleremo di giovani e tecnologie per riflettere ed approfondire le peculiarità del nostro tempo: definito anche come “era tecnologica” un tempo caratterizzato da profonde nuove sfide e cambiamenti”

© Riproduzione riservata